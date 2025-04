Arda dünyanın ən yaxşısıdır - Türk futbolçuya təriflər yağdı

İspaniya Kral Kubokunun yarımfinal mərhələsinin cavab oyununda “Real Madrid” "Real Sosyedad"ı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunun əsas vaxtı “Real”ın 3-4 hesablı məğlubiyyəti ilə yekunlaşıb. İlk matç “Real”ın 1-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşdığı üçün əlavə vaxt oynanılıb. Əlavə vaxtda oyuna daxil olan Ara Güler 115-ci dəqiqədə künc zərbəsini yerinə yetirib və onun ötürməsindən sonra Rüdiger fərqlənib. Oyun 4-4 hesabı ilə yekunlaşıb.

“Real”ın finala vəsiqə qazanmasını təmin edən qoldan sonra həm İspaniya mətbuatı, həm də komanda yoldaşı Antonio Rüdiger Ardaya təriflər edib. Antonio Rüdiger məhsuldar ötürmə üçün Arda Gülərə təşəkkür edib. “Defensa Central”da yer alan xəbərə görə, Rüdiger Arda haqqında "Dünyanın ən yaxşı sol ayağı, əla ötürmə, qardaş..." deyə bildirib.

