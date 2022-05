Rusiya ordusunun Ukraynada itkilərinin sayı 26350-yə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna ordusu məlumat yayıb. Məlumata görə, rusların 199 hərbi təyyarəsi, 160 helikopteri, 94 raketi, 12 gəmisi, 390 dronu və digər hərbi vasitələri məhv edilib.

Məlumata görə, Rusiya ordusunun ən böyük fəallığı Slobojanski və Donetsk istiqamətlərində müşahidə olunur. Volın, Polissya və Siverski istiqamətlərində isə əhəmiyyətli dəyişiklik yoxdur.

