“Rusiyada gənclərin əksəriyyəti Ukraynada döyüşmək istəmir”.

Metbuat.az Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya küçələrində sorğu keçirilib. Gənclərdən Prezident Vladimir Putinin mümkün səfərbərlik elan etməsinə münasibətləri soruşulub. Gənclərin əskəriyyəti bildiriblər ki, onlar Ukraynada döyüşmək üçün orduya qoşulmaq istəmirlər.

Qeyd edək ki, xarici KİV-lər Prezident Vladimir Putinin 9 may Zəfər bayramı münasibətilə çıxışı zamanı səfərbərlik və Ukraynaya müharibə elan edəcəyini yazırdı. Ehtimallar özünü doğrultmadı.

Rusiya hakimiyyəti Ukraynadakı müharibəni hələlik “xüsusi əməliyyat” adlandırır.

