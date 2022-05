Ombudsman Türkiyənin Bursa valisi, bələdiyyə sədrləri ilə görüşüb

Ombudsman Səbinə Əliyeva Türkiyəyə səfəri çərçivəsində Bursa valisi, Bursa Böyükşəhər və Osmanqazi bələdiyyələrinin sədrləri ilə görüşüb.

Ombudsman Aparatından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, görüşlər zamanı S.Əliyeva Azərbaycan Ombudsman təsisatının fəaliyyət istiqamətləri barədə məlumat verib.

Bununla yanaşı, səfər çərçivəsində imzalanan Anlaşma Memorandumu ilə Türk Dövlətləri Ombudsmanlar və Milli İnsan Hüquqları İnstitutları Assosiasiyasının təsis edilməsinin türkdilli ölkələr arasında əməkdaşlığın güclənməsi baxımından önəmi vurğulanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.