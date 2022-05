Azərbaycana “Avroviziya-2022”də bu ölkələr xal verdi - SİYAHI

İtaliyanın Turin şəhərində “Avroviziya-2022” mahnı müsabiqəsinin final mərhələsi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkəmizi yarışmada təmsil edən Nadir Rüstəmli "Fade to black" mahnısı ilə 106 xal toplayaraq 16-cı sırada qərarlaşıb.

Səsvermədə iştirak edən 40 ölkədən yalnız 19-u Azərbaycana müxtəlif xallar verib.

Siyahını təqdim edirik:

İspaniya - 12 xal

Serbiya - 12 xal

Yunanıstan - 12 xal

Kipr - 10 xal

San-Mariono - 7 xal

Almaniya - 6 xal

Ukrayna - 5 xal

Şimali Makedoniya - 4 xal

Albaniya - 3 xal

Estoniya - 3 xal

Malta - 2 xal

Belçika - 3 xal

Moldova - 1 xal

Bolqarıstan - 3 xal

Monteneqro - 1 xal

Finlandiya - 3 xal

Böyük Britaniya - 7 xal

İsveç - 7 xal

Avstraliya - 2 xal

