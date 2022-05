Goranboyda zəhərlənmə faktı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayon sakinləri - 1959-cü il təvəllüdlü İsmayılova Pakizə, 1991-ci il təvəllüdlü İsmayılova Arzuyə və 2016-cı il təvəllüdlü İsmayılova Pakizə zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

Xəstələrə tibbi yardım göstərilib, vəziyyətlərinin kafi olduğu bildirilir.

Məlumata görə, pasientlər çiyələkdən zəhərləniblər.

