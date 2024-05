Müğənni Xumar Qədimovanın sosial media paylaşımı müzakirə yaradıb.

Metbuat.az bildirir ki, o, özünün "Instagram" hesabında video görüntüsünü paylaşıb. Görüntülərdə "Dəli olmağıma az qalıb, məni evə kim aparacaq?" deyən Əməkdar artistin bu anları izləyicilər tərəfindən tənqid edilib.

Əksəriyyət onun sərxoş olduğunu yazıb.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

