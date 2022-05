Oğuzda 72 yaşlı qadın intihar edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, intihar hadisəsi rayonun Gənclik massivində qeydə alınıb.

Həmin massivdə yaşayan 1950-ci il təvəllüdlü İbrahimova Lətafət İsa qızı özünü yaşadığı ünvanda asaraq intihar edib. Lətafət İbrahimovanın hansı səbəbdən intihar elədiyi hələlik məlum deyil.

Faktla bağlı Oguz rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

