Müğənni Günel Zeynalovaya ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçinin müğənni qardaşı Tunar Rəhmanoğlu sosial şəbəkədə paylaşım edib. O, əmisi oğlunun vəfat etdiyini bildirib:

"Səni itirmək çox acıdır. Hələ də inanmaq istəmirəm. Dünyadan nakam köçdün. Allah o dünyanı versin".

