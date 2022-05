Bakı yollarındakı son vəziyyət - Bu yollarda tıxac var

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi paytaxt yollarındakı son vəziyyətlə bağlı məlumat yayıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Mərkəzdən bildirilib.



1. Bakı – Sumqayıt şossesində – Xırdalan dairəsi istiqamətindən başlayaraq, Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksinin qarşısına qədər, 20 Yanvar dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.



2. Moskva prospektində, əsas yolda, 20 Yanvar dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.



3. Ziya Bünyadov prospektinin, Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından başlayaraq, Çermet yol ötürücüsü üzərindən, DİN Hospitalın qarşısına qədər olan hissəyə qədər - əsas yolda, 20 Yanvar dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.



4. Alı Mustafayev küçəsində - əsas yolda, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.



5. Afiyəddin Cəlilov küçəsində, əsasən, Fəzayıl Bayramov küçəsi ilə kəsişmdən, Cavanşir körpüsünün üzəri istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.



6. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Cavanşir körpüsünün üzərindən, Kövkəb Səfərəliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Hökumət Evi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.



7. Böyükşor şossesində, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.



8. Heydər Əliyev prospekti – əsas yol və köməkçi yolda, Koroğlu metro stansiyasının qarşısında, şəhər istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.



10. Yusif Səfərov küçəsində Afiyəddin Cəlilov küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Səbəb isə, yol – nəqliyyat hadiusəsidir



11. 28 May küçəsinin, Azadlıq prospekti ilə kəsişməsindən başlayaraq, Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bülbül prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.



12. Həsən bəy Zərdabi prospektinin, 20 Yanvar dairəsinə düşən hissəsində və Qələbə dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

