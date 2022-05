"Apple" texnoloji satışlar fonunda ən dəyərli firma mövqeyini itirib

"Apple" texnologiya ehtiyatlarının geniş satışı fonunda dünyanın ən dəyərli şirkəti mövqeyini itirib.

Metbuat.az "BBC"yə istinadla xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanının neft və qaz istehsalçı şirkəti "Aramco" "iPhone" istehsalçısının "əlindən" birinci yeri alıb.

Çərşənbə günü "Apple" səhmləri Nyu-Yorkda 5%-dən çox ucuzlaşaraq ticarət gününü 2,37 trilyon dollar birja dəyəri ilə başa vurub. Bu o demək idi ki, o, dünyanın ən dəyərli şirkəti mövqeyini 2,42 trilyon dollar dəyərində neft və qaz hasil edən "Aramco"ya itirib.

İlin əvvəlindən etibarən "Apple"ın səhmləri 20% ucuzlaşıb.

