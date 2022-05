Gənclər və İdman Nazirliyinin keçmiş mətbuat katibi Səmayə Məmmədovaya yeni vəzifə həvalə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, S.Məmmədova bundan sonra həm Təhsil Nazirliyinin müxtəlif istiqamətlər üzrə layihələrinin, eləcə də Azərbaycan Basketbol Federasiyasının (ABF) PR işlərini aparacaq.

Xatırladaq ki, S.Məmmədova uzun müddət Gənclər və İdman Nazirliyində, daha sonra Bakı Nəqliyyat Agentliyində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.