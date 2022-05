Almaniya Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzv olmaq üçün müraciətini təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın Ədliyyə Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, Berlin hər iki ölkənin tezliklə NATO-ya üzv olması üçün səy göstərəcək. Açıqlamada bildirilir ki, Almaniya Finlandiya və İsveçin qərarından məmnun olub.

