Ukraynaya ŞOK TƏKLİF: "Rusiyaya güzəştlər edin"

“Makronla əlavə Avropa Birliyindəki bəzi siyasətçilər Vladimir Zelenskiyə Rusiyaya güzəştlər etməsini təklif etmişdi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbərinin müşaviri Mixaylo Podolyak belə açıqlama verib. O bildirib:

“Avropalı liderlər Ukraynada müharibənin başa çatması üçün daha konstruktiv və həssas davranmalıdır. Ümumi olaraq sadəcə Makronun deyil, Avropa siyasətindəki bəzi şəxslərin bu cür təklifləri qəribədir Ukrayna xalqı bu cür tələbləri heç bir şəkildə dəstəkləməyəcək”.

Qeyd edək ki, Vladimir Zelenski fransız həmkarı Emmanuel Makronun Rusiyaya güzəştlər edilməsini təklif etdiyini açıqlamışdı.

