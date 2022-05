Ərdoğanın NATO ilə bağlı çıxışına dəstək: "Bunu ancaq güclü lider edə bilər"

Xorvatiya Prezidenti Zoran Milanoviç Türkiyənin NATO ilə bağlı tələblərinin haqlı olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Türkiyə özü üçün önəmli olan tələblər irəli sürür və İsveçi dost ölkə kimi qəbul etmir. Türkiyənin İsveçdən NATO-ya üzv olmaq məsələsində haqlı tələbləri olduğunu deyən Prezident, İsveçin hərbi ittifaqa qoşulmasının çətin olduğunu ifadə edib.

“Türkiyənin Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzv olmaq barədə ortaya qoyduğu mövqe ciddi dövlətlərin ortaya qoya biləcəyi mövqedir. Bu məsələdə zərərə məruz qalan tərəf Türkiyə olmayacaq”. Qeyd edək ki, Zoran Milaloviç Türkiyənin Finlandiya və İsveç barədə mnövqeyinə dəstək verən ilk Prezident olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.