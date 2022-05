Ordubad rayonunda gənc müəllim qəfil vəfat edib.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, rayon məktəblərindən birində idman müəllimi işləyən Müzəffər Həbibov dünyasını dəyişib.

Onun ürəktutmadan vəfat etdiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, son günlərdə bir neçə gənc müəllim və həkimin ürəktutmadan (infarktdan) ölməsi ilə bağlı xəbərlər yayılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.