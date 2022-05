Azərbaycan Premyer Liqası: Bu gün 4 oyun baş tutacaq

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 2021/2022 mövsümünə yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, sonuncu - XXVIII turun 4 oyunu bu gün başa çatacaq.

Azərbaycan Premyer Liqası

XXVIII tur

21 may (şənbə)

17:00. “Zirə” – “Şamaxı”

Hakimlər: Rauf Allahverdiyev, Pərvin Talıbov, Cavanşir Yusifov, Vüqar Həsənli

Hakim-inspektor: Babək Quliyev

AFFA nümayəndəsi: Əsgər Əmirəliyev

Zirə İdman Kompleksinin stadionu, (canlı/CBC Sport)

17:00. “Qəbələ” – “Sabah”

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Rövşən Rəcəbov

Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov

AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov

Qəbələ şəhər stadionu, (pfl.az/canlı)

19:00. “Sumqayıt” – “Səbail”

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Tural Qurbanov

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov

“Kapital Bank Arena".

19:30. “Qarabağ” – “Neftçi”

Hakimlər: Fərid Hacıyev, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Kamranbəy Rəhimov

Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov

“Azersun Arena”, (canlı/CBC Sport)

Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Neftçi" matçından sonra mükafatlandırılma mərasimi keçiriləcək.

