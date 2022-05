Avstraliyanın yeni baş naziri bəlli oldu

Avstraliyada federal parlament seçkilərində qalib gələn İşçi Partiyasının lideri Antoni Albaneze səslərin hesablanmasına görə avtomatik olaraq ölkənin yeni, 31-ci baş naziri olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 59 yaşlı siyasi lider əvvəllər əsasən müxalifətdə olub. 26 illik siyasi karyerasında o, 2007-ci ildə leyboristlər qısa müddətə hakimiyyətə gələndə altı il Avstraliya hökumətində çalışıb.

Sonra o, infrastruktur və nəqliyyat naziri olub. 2013-cü ildə isə Albaneze baş nazirin müavini təyin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.