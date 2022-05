Tovuzdan Bakıya verilişə gələndə itkin düşən yaşlı qadın tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, DİN-in mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru, polis baş leytenantı Eşqin Qasımov bildirib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq axtarış tədbirləri nəticəsində Tovuz rayonu Hunanlar kənd sakini Firuzə Yusifovanın yeri Bakı şəhərində müəyyən edilib. O, gün ərzində ailəsinə təhvil veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.