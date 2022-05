Meyvə-tərəvəz piştaxtalarında yaz aylarının gəlişini müjdələyən bu meyvə qəbizlik problemini aradan qaldırır, xroniki öskürəyə qarşı savaşır, ağciyər xərçənginə qarşı bədəni qoruyur.

Həmçinin ürək xəstəlikləri, xolesterol və damar tıxanmalarının qarşısını alır. Maddələr mübadilənizi sürətləndirib, sağlam çəki atmağınızı təmin edir.

Yaşıl möcüzə adlandırılan bu meyvə ilə bağlı daha ətraflı:

