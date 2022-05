Millinin futbolçusu "Sumqayıt" klubu ilə vidalaşıb

Azərbaycan millisinin futbolçusu Tellur Mütəllimov "Sumqayıt" klubu ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 27 yaşlı yarımmüdafiəçi bu barədə şəxsi instaqram hesabında yazıb.

Mütəllimov 2 ildən sonra "gənclik şəhəri" təmsilçisi ilə vidalaşmağın onun üçün çətin olduğunu bildirib: "Burada yaxşı nəticələr qazandıq. Klubda çalışan hər kəsə, bütün azarkeşlərə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, yollarımız yenidən kəsişəcək".

Qeyd edək ki, Tellur Mütəllimov 2020-ci ildən "Sumqayıt"da çıxış edib. O, cəzalı olduğu üçün Azərbaycan millisinin UEFA Millətlər Liqasındakı matçlarında iştirak edə bilmir.

