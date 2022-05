FIFA-nın Avropa Milli Assosiasiyaları Departamentinin direktoru Elxan Məmmədov Ukraynaya gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, AFFA-nın sabiq baş katibi Ukrayna Futbol Assosiasiyasının prezidenti Andrey Pavelko ilə görüşüb.

Məmmədov özü bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

