Üç aya yaxındır ki, alınmaz qalaya çevrilən Mariupoldakı “Azovstal” zavodunun bunkerindən ilk görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya hərbçiləri zavodun zirzəmisinə enərək, gördüklərini lenta alıb.

Qeyd edək ki, mayın 20-də Rusiya Müdafiə Nazirliyi “Azovstal” zavodunun ərazisinin tam olaraq nəzarətə alındığını elan edib.

