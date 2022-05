"Polşanın "LOT" aviaşirkətinin Varşava-Bakı-Varşava reysini açması Azərbaycanla bu ölkə arasında iqtisadi əlaqələri genişləndirəcək".

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Polşadakı səfiri Nərgiz Qurbanova bildirib.

"Bu əməkdaşlıq iki xalqı yaxınlaşdıracaq, biznes missiyalarını artıracaq, işgüzar əlaqələri genişləndirəcək. Səfirlik olaraq iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsi üçün işimizi davam etdirəcəyik", - deyə o, qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.