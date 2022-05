Gözümüz dərs vaxtı avtobusda "konduktor"luq edən azyaşlıları görməyə öyrəşib. Təəssüf ki, məktəblilərin əməyinin istismar edilməsi adi hal alıb.

Yenə avtobus, yenə məktəbli, amma fərqli mənzərə...

Metbuat.az Bakıvaxtı.az-a istinadən xəbər verir ki, Bakıda müntəzəm marşrut üzrə hərəkət edən avtobusda məktəbli dərsə çalışıb. Belə ki, şagird ev tapşırığını avtobusda həll eləyib.

Məktəblinin dərsə çalışmaq həvəsi sərnişinlərin marağına səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.