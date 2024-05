Bu gün Heydər Əliyevin anadan olmasından 101 il keçir.



Metbuat.az bildirir ki, Ümumilli liderin doğum günü münasibətilə bir sıra rəsmi şəxslər və ictimaiyyət nümayəndələri Fəxri xiyabanı ziyarət edib, ulu öndərin abidəsinin önünə gül dəstələri düzüb, xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

