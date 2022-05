Yasamal rayonunun sabiq prokuroru Vaqif Əliyev dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, V.Əliyev uzun illər sözügedən vəzifədə çalışıb.

