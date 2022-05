Azərbaycanlı futbolçu Ələkbər Əliyev faciəvi şəkildə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Həvəskarlar Futbol Federassiyası məlumat yayıb. Belə ki, Ələkbər Əliyev dünən çayda boğularaq vəfat edib.

Qeyd edək ki, mərhum futbolçu Masallının "Əkrivan" komandasının oyunçusu olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.