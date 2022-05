"Bakı Metropoliteni" QSC sabahdan yay rejiminə keçir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səhmdar cəmiyyəti məlumat yayıb.

Məlumata görə, iyunun 1-dən metropolitendə havalandırma ventilyatorları işə salınacaq.

