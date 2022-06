Türkiyənin Artvin şəhərində 6 il öncə nişanlanan cütlük maraqlı bir şərtdən sonra evləniblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, 28 yaşlı Tansu və 32 yaşlı Ali Tatar cütlüyü “Trabzonspor” çempion olduqdan sonra evlənəcəyinə söz verib. Bu ilki çempionluq qələbəsindən sonra isə onlar evlənib.

Həmçinin cütlük nikah masasına da sevdiyi klubun formasında oturub.

