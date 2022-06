“WhatsApp” növbəti yeniliyini istifadəçilərin ixtiyarına verməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "WABetaInfo" portalı məlumat yayıb.

Artıq messencerin həm mobil, həm də kompüter versiyasında göndərilən ismarıcı redaktə etmək mümkün olacaq.

Hazırda tərtibatçılar funskiya üzərində çalışırlar və yenilik tezliklə istifadəçilərə təqdim olunacaq.

