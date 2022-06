Avropa İttifaqı (Aİ) rəsmi jurnalında Rusiyaya qarşı altıncı sanksiyalar paketini dərc edib. Şəxsi sanksiyalar siyahısına Tatyana Navka, həmçinin Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskovun oğlu və qızı daxil olunub.

Bu barədə Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir.

Bundan başqa, olimpiya çempionu Alina Kabayevanın adı Aİ-nin qara siyahısına salınıb.

11 Belarus vətəndaşı ilə yanaşı, Aİ-nin yeni sanksiyalar siyahısına 2 Serbiya və 1 Xorvatiya vətəndaşı da daxil edilib.

