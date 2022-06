Bakıda 51 yaşlı qadın itkin düşüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, paytaxt sakini olan S.Nəbiyeva Xəzər Rayon Polis İdarəsinin 3-cü Polis Şöbəsinə müraciət edərək Binə qəsəbəsində yaşayan qohumu 1971-ci il təvəllüdlü Nəbiyeva Məsumə Ağaməmməd qızının 04.05.2022-ci il tarixində evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmadığı barədə məlumat verib.

Şəkildə gördüyünüz şəxsin yeri barədə məlumatı olanlardan Xəzər RPİ-nin 3-cü Polis Şöbəsinə, 055-218-11-88,

050-717-07-67, 050-222-82-80 və (012) 456-03-02, (012) 590-72-03 telefon nömrələri, həmçinin DİN-in "102" Xidməti Zəng Mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq məlumat vermələri xahiş olunur.

