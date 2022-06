Bakıda avtomobilin nasaz olması səbəbindən yolda tıxac yaranıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, paytaxtın Qara Qarayev prospektinin Özbəkistan küçəsi ilə kəsişməsində, Neftçilər metrostansiyası istiqamətində nasaz olan nəqliyyat vasitəsi hərəkət sıxlığına səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.