Paşinyan Lavrovla görüşdü - "Rusiyanın dəstəyinə ümid edirik"

"Rəsmi Yerevan, Rusiya Ermənistan və Azərbaycanın delimitasiya və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə milli komissiyalarını daha səmərəli işləmək üçün dəstəkləyəcəyinə ümid edir.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu açıqlamanı Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşündə deyib.

"Bu yaxınlarda Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası üzrə ikitərəfli işçi komissiyanın ilk iclası keçirilib. Artıq ikinci iclasın Moskvada, üçüncü iclasın isə Brüsseldə keçirilməsi planlaşdırılır. Bu kontekstdə biz Rusiya Federasiyasının dəstəyinə ümid edirik. Çünki istəyirik ki, proses təbii şəkildə inkişaf etsin və təsirli olsun”, - deyə Paşinyan bildirib.

Xatırladaq ki, mayın 23-də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sərhədlərin delimitasiyası və təhlükəsizliyi üzrə komissiyaların yaradılması haqqında fərman imzalayıblar. Bu komissiyaların ilk iclası mayın 24-də iki ölkənin sərhədində baş tutub.



