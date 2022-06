“Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması prosesini məmuniyyətlə qarşılayırıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov İrəvandakı mətbuat konfransında belə deyib. O bildirib ki, Cənubi Qafqazda 3+3 formatındakı əməkdaşlıq önəmlidir. “Bu, bölgə ölkələri və qonşular arasında dialoqun qurulması və əməkdaşlığın artması üşün əlavə və önəmli formatdır” - Lavrov deyib.

Qeyd edək ki, Sergey Lavrov Ankaradan İrəvana səfər edib.

