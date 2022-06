Daxili İşlər Nazirliyi "Son zəng"lə bağlı valideyn və məzunlara müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciətdə deyilir:

"Hörmətli valideynlər! Avtomobilinizi sürücülük hüququ olmayan yeniyetmələrə verməyin. Belə hallar aşkar olunduqda siz məsuliyyətə cəlb ediləcəksiniz.

Hörmətli məzunlar! Özünüzü kiçik səhvlərə qurban verməyin. Valideynləriniz və cəmiyyətimiz sizdən böyük uğurlar gözləyir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.