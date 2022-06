Ukrayna ordusu rusların gözləmədiyi istiqamətdə hücuma keçdi: Kəndlər bir-bir azad edilir

Ukrayna ordusununun əks-hücumundan sonra Xersonda döyüşlər intensivləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, ukraynalı hərbçilərin irimiqyaslı hücumundan sonra ruslar bölgəyə əlavə qüvvələr cəlb etmək məcburiyyətində qalıblar. Məlumata görə, yerli hərbçilərin əks-hücumları uğurlu alınıb. Ukrayna ordusu Nikolayev və Krivoy Roq istiqamətlərində irəliləyib. Geri çəkilən rusiyalı qüvvələr buna cavab olaraq İnqulets çayını keçməyə çalışırlar.

Qeyd edək ki, Ukrayna ordusu Xersonda bir neçə istiqamətdə hücuma keçib. Bəzi kəndlər azad edilib.

