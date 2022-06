Ulduz futbolçu "Barselona"dan ayrıldı: "Məni qovmağa çalışdılar, amma..."

Daniel Alveş “Barselona”dan ayrıldığını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə müdafiəçi sosial şəbəkədə yazıb.

“Vidalaşmağın vaxtı gəldi. 8 il idi bu kluba, bu rənglərə və bu evə həsr etmişəm... Amma həyatda hər şey kimi illər keçir, yollar ayrılır, hekayələr yenidən yazılır. Məni qovmağa çalışdılar, amma bacarmadılar, çünki nə qədər dözümlü və mətanətli olduğumu təsəvvür edə bilməzsiniz”, - D.Alveş yazıb

Qeyd edək ki, Daniel Alveş iyunun 30-da başa çatacaq müqaviləsinin sonunda azad agent kimi ayrılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.