Jurnalistlər üçün "Publisistika və köşə yazarlığı" mövzusunda seminar keçirilib - FOTOLAR

Medianın İnkişafı Agentliyi və ADA Universitetinin İnkişaf və Diplomatiya İnstitunun birgə təşkilatçılığı ilə "Publisistika və köşə yazarlığı" adlı seminar keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 20-yə yaxın jurnalistin iştirak etdiyi seminarda MEDİA-nın media subyektləri və jurnalistlərlə iş şöbəsinin müdiri, təlimçi Natiq Məmmədli Azərbaycan ədəbi dilinin publisistik üslubundan, bədii publisistikanın janrlarından, "Köşə yazarlığı təcrübəsi: köşə yoxsa kolumnistika" mövzusunda çıxış edib.

Daha sonra Bakı Dövlət Universitetinin dosenti, təlimçi Aygün Əzimova Azərbaycan publisistikasında qadın hüquqları uğrunda mübarizədən və gender bərabərliyi məsələlərindən danışıb.

Seminarda həmçinin BDU-nun dosenti, təlimçi Vəfa Aslan "Yeni mediaya konvergensiya" mövzusunda bədii publisistika, redaktə və hipermetn mövzusunda iştirakçılara praktiki təlim keçib.

ADA Universitetinin Kommunikasiya və Rəqəmsal və Media proqramının direktoru Şəfəq Mehrəliyeva Qərb jurnalistikasında publisistik yazının strukturu, şərh vermənin etik qaydaları haqqında jurnalistlərə seminar keçib.

Sonda tədbir iştirakçılarına sertifikatlar verilib.

