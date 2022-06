Türkiyə "Bursaspor"undan ayrılan Azərbaycan millisinin futbolçusu Namik Ələskərovun yeni klubu müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 27 yaşlı yarımmüdafiəçi "Sabah"la 3 illik müqavilə bağlayıb. O, yeni komandasında 17 nömrəli formanı geyinəcək.

