"Meta"nın rəhbəri Mark Zukerberq instaqramda yeni tam ekran lentini sınaqdan keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, CEO bu barədə özünün instaqram hesabında məlumat verib. Zukerberq “TikTok”da paylaşımlara bənzəyən bu yeni formatın fotosunu paylaşaraq qısa zamanda hər kəs üçün əlçatan olduğunu bildirib.

