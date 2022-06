Mərkəzi Bank pul bazasının 2022-ci ildə azalmasının səbəblərini açıqlayıb

Profisitli dövlət büdcəsi və Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfindən sterilizasiya əməliyyatlarının aktivləşdirilməsi şəraitində manatla pul bazası 2022-ci ilin ötən dövründə 5,5 % azalıb.

Bu barədə Metbuat.az Mərkəzi Bankın bəyanatına istinadən xəbər verir.

"İnflyasiya təzyiqlərinin artdığı şəraitdə izafi likvidliyin əlavə sterlizasiyası məqsədilə məcburi ehtiyat normalarından daha aktiv istifadə edilməsi də nəzərdə tutulur. Mərkəzi Bankın 6 iyun 2022-ci il tarixli qərarı ilə “Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması Qaydası”na edilən dəyişikliklərin qüvvəyə minməsi məcburi ehtiyatlara dair çevik qərarların qəbuluna şərait yaradır", - məlumatda deyilir.

AMB əlavə edib ki, qiymətləndirmələrə görə məcburi ehtiyatların milli valyutada depozitlər üzrə 4 %-ə, xarici valyutada depozitlər üzrə isə 5 %-ə qaldırılması bank sektoru üzrə öhdəliklərin maya dəyərinə cəmisi 0,044 % artırıcı təsir göstərir.

