İranda səfərdə olan Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart-Tokayev Ali dini lider Ayətulah Əli Xamenei ilə bir araya gəlib.

Metbuat.az İrna agentliyinə istinadən xəbər verir ki, tərəflər iki ölkə arasındakı münasibətləri və bölgədəki hadisələri müzakirə ediblər. Xamanei iki ölkə arasında tarixi əlaqələrə diqqət çəkərək, əməkdaşlığın artırılmasının vacibliyini qeyd edib. Xamenei iki ölkə arasındakı siyasi və iqtisadi əlaqələri artımaq üçün birgə komissiyanın yaradılmasını təklif edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.