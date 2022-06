Brüsseldə NATO-nun Baş Qərargahında İsveç və Finlandiyanın hərbi alyansa üzv olması ilə bağlı müzakirələr başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyəni müzakirələrdə Prezidentin sözçüsü İbrahim Kalın, xarici işlər nazirinin köməkçisi Sedat Önal və digərləri təmsil edir. Məlumata görə, Türkiyə tərəfi Finlandiyadan və İsveçdən PKK terror təşkilatı barədə qəti qərarlar qəbul etməsini bir daha tələb edəcək.

