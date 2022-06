“Belarus Ukraynaya qarşı müharibədə artıq iştirak edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Andrey Yermak açıqlama verib. O bildirib ki, Belarusdan Ukraynaya raketlər atılıb. Yermakın sözlərinə görə, Belarus xalqı ölkənin müharibədə iştirakına qarşıdır. Buna görə də Belarus ordusunun Ukraynadakı müharibədə əhatəli iştirakı güman edilmir.

Yermak qeyd edib ki, Belarusun müharibədə aktiv iştirak etməməsi strateji cəhətdən mühüm məsələdir.

