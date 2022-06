Bakı Şəhər Probasiya İdarəsi tərəfindən elektron qolbaq daşıyan yetkinlik yaşına çatmayan məhkumların sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, idarənin qeydiyyatında olan məhkumlardan 9-u elektron qolbaq daşıyır.

Ümumilikdə, Bakı Şəhər Pobasiya İdarəsində azadlıqdan məhrumetmə ilə əlaqədar olmayan cəzalar tətbiq edilmiş 21 yetkinlik yaşına çatmayan məhkum var.

