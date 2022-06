Əminik ki, qardaş özbək xalqının ardıcıl inkişafı davam edəcək - Azərbaycan Prezidenti

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistan Prezidenti ilə geniş tərkibdə görüşdə çıxışı zamanı Şavkat Mirziyoyevin ölkəsinin investisiya baxımından cəlbediciliyinin, sənaye potensialının artırılması, sosial məsələlərin həlli üzrə apardığı islahatları çox yüksək qiymətləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı Prezident Şavkat Mirziyoyev ilə müxtəlif beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində, o cümlədən Bakıda dəfələrlə görüşdüklərini, fikir mübadiləsi apardıqlarını xatırladaraq deyib: “Sənaye istehsalı, iş yerləri, xalqın sosial rifahı – bütün bu mövzular daim Prezidentin diqqət mərkəzindədir və Azərbaycanda biz də, əminəm ki, Özbəkistan sakinləri də bu istiqamətlərdə böyük nailiyyətlər, böyük tərəqqi görürlər. Biz buna şadıq. Biz dostlar kimi, qardaşlar kimi Sizin uğurlarınıza sevinirik. Əminik ki, qardaş özbək xalqının ardıcıl inkişafı davam edəcək”.

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, biz də öz tərəfimizdən qarşılıqlı fəaliyyətimizi genişləndirmək üçün səy göstərəcəyik.

“Biz bu gün çox mövzular barədə ətraflı söhbət etdik. Ən başlıcası odur ki, bütün tapşırıqların yerinə yetirilməsinə nəzarət edəcəyik”, - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.

