Rusiya ordusu Xersonda müdafiə mövqelərini gücləndirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş Qərargahı məlumat yayıb. Bildirilir ki, Rusiya ordusu əraziyə əlavə qüvvələr cəlb etməyə başlayıb. Məlumata görə, məqsəd Ukrayna ordusunun əks-hücumunun qarşını almaqdır.

Xarici KİV-lərin məlumatına görə, Ukrayna ordusunun Xerson istiqamətində ciddi uğurları var. Ukraynalı hərbçilər şəhərdən 15 kilometr məsafədə mövqe tutublar.



