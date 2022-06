Bakıda Türkiyə-Azərbaycan səhiyyə-biznes forumu və sərgisi keçiriləcək.

Metbuat.az-ıın xəbərinə görə, bu barədə Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Türkiyə Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Azərbaycana səfərə gəlib. Qeyd olunub ki, onlar Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı ilə görüşüb.

Görüşdə növbəti aylarda Bakıda təşkil olunması nəzərdə tutulan Türkiyə- Azərbaycan səhiyyə-biznes forumu və sərgisi ilə bağlı müzakirələr aparılıb.

